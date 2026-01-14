ТАСС: директора нацпарка "Куршская коса" задержали

Речь идет об Анатолии Калине, который работает на этой должности с 2011 года

Редакция сайта ТАСС

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина © Гавриил Григоров/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Директора национального парка "Куршская коса" в Калининградской области Анатолия Калину задержали представители силовых структур. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Директор национального парка "Куршская коса" задержан", - сказал собеседник агентства.

Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.