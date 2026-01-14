На Камчатке под снегом нашли тело мужчины
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Снежная масса сошла с крыши дома на ул. Советской в Петропавловске-Камчатском, под завалами найдено тело мужчины. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
"Спасатели обнаружили под снегом мужчину. Проводится проверка обстоятельств произошедшего", - рассказали в прокуратуре края.
В краевом министерстве по ЧС сообщили, что погибший, по предварительной информации, расчищал автомобиль от снега во дворе.