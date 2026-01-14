В Россошанском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена на территории Россошанского района Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в области объявили опасность атаки БПЛА.