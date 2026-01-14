Бастрыкин: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве арестовали 38 человек

Председатель СК отметил, что преступное объединение было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек, 38 арестованы, еще двое объявлены в розыск. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске", - сказал он.

По его словам, объектом преступного посягательства его участники в основном избирали военнослужащих - участников СВО, которые следовали через аэропорт Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Глава СК пояснил, что входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость оказанных услуг по частному извозу, женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая тех переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили иные лица, совершавшие грабежи и вымогательства у потерпевших, которые отказывались платить добровольно, а также сотрудники органов правопорядка. Следователи продолжают устанавливать сумму ущерба.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.