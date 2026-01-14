В СК не исключили новые уголовные дела вокруг фонда капремонта Калининградской области

Результаты деятельности организации беспокоят, отметил руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Канонеров

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Появление новых уголовных дел в отношении сотрудников регионального фонда капитального ремонта Калининградской области не исключено. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Канонеров, комментируя коррупционное дело в отношении бывшего гендиректора фонда Олега Туркина и шести его подчиненных.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя регионального фонда капремонта Туркина и шести его бывших коллег. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2020 по июнь 2024 года обвиняемые растратили денежные средства фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. К примеру, по поручению гендиректора на средства фонда под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.

"В рамках этого дела к уголовной ответственности привлечены семь человек, включая руководителя. Им вменяется растрата денежных средств, сумма ущерба свыше 9 млн рублей. В отношении фигурантов велось тщательное расследование, выявлены все эпизоды преступной деятельности. В целом могу сказать, что сам фонд капитального ремонта в силу своей социально значимой работы постоянно находится в поле зрения правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета. Прямо скажем, результаты деятельности фонда нас сильно беспокоят. Совместно с прокуратурой и с правительством региона мы оперативно реагируем на возникающие ситуации. Безусловно, фонду необходимо задавать неудобные вопросы, не исключено, что будут возбуждены новые уголовные дела", - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело о растрате рассматривается в суде. Ранее в беседе с ТАСС Канонеров обращал внимание, что при наличии в регионе большого количества жилых зданий, остро нуждающихся в капремонте, темпы работы фонда не устраивают власти Калининградской области, в том числе надзорные и следственные органы.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 10:00 мск.