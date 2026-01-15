В Забайкалье в ДТП с автобусом и большегрузом погиб человек

Авария произошла на федеральной трассе Чита - Хабаровск

Редакция сайта ТАСС

© УМВД России по Забайкальскому краю/ ТАСС

ЧИТА, 15 января. /ТАСС/. Перевозивший вахтовых рабочих автобус столкнулся с большегрузным автомобилем на федеральной дороге Чита - Хабаровск в Забайкальском крае. В результате ДТП погиб один пассажир автобуса, еще один получил ранения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Ночью 15 января на 728-м км федеральной трассы Чита - Хабаровск водитель автобуса Yutong, перевозивший вахтовых рабочих, допустил наезд на стоящий большегрузный автомобиль. <…> Два пассажира Yutong были доставлены в лечебное учреждение. Один из них в последующем умер", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, большегруз стоял у обочины из-за технической неисправности, был обозначен необходимыми дорожными знаками. Пассажиры, находившиеся в автобусе, ехали на работу в Амурскую область, их количество уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.