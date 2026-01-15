В Канберре обнаружили самодельные взрывные устройства

Бомбы, сделанные из труб, прохожие нашли на улицах, сообщила полиция Австралийской столичной территории

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Не менее 11 самодельных взрывных устройств было обнаружено в столице Австралии. Как сообщила полиция Австралийской столичной территории, бомбы, сделанные из труб, были найдены прохожими на улицах северо-западного района Канберры.

В заявлении ведомства говорится, что уведомления об обнаружении "самодельных бомб на улицах района Белконнен поступают от граждан со вторника, 13 января". "Информации о том, что такие бомбы также могут быть найдены и в других районах Канберры, в настоящий момент нет, но мы призываем всех жителей столицы немедленно сообщать в полицию обо всех подозрительных предметах", - указали в полицейском управлении.

Отмечается, что к полудню 15 января было обнаружено 11 взрывных устройств. Все они находились в жилых кварталах, рядом с тротуарами, пешеходными дорожками и в городских парках. "Часть из них сдетонировала до приезда полиции, а некоторые мы обнаружили до того, как они сработали", - сообщила в эфире телеканала 9News инспектор полиции Анна Вронски, отметив также, что сведений о пострадавших или разрушениях в результате взрывов не поступало.