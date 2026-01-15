Manager Online: в Бангкоке два человека погибли из-за падения строительного крана

Кран упал на две проезжающие машины, сообщила газета

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Два человека погибли в пригороде Бангкока в результате падения строительного крана на проезжую часть. Об этом сообщила газета Manager Online.

Инцидент произошел на скоростной автомагистрали Рама II в провинции Самутсакхон примерно в 20 км к юго-западу от таиландской столицы. Кран упал на две проезжающие машины. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее в среду в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства 32 человека погибли и 67 пострадали в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд, который следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани.