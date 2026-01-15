Во Владивостоке более 90 домов остались без горячей воды и отопления

Это произошло из-за аварии на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Авария на подстанции "Загородная" во Владивостоке спровоцировала отключение электроснабжения на центральном тепловом пункте (ЦТП) В-30, без отопления и горячей воды остались более 90 многоквартирных домов. Прокуратура Первомайского района города начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Утром 15 января 2026 года на подстанции "Загородная" произошла авария, из-за которой, в том числе, было отключено электроснабжение на ЦТП В-30, в связи с чем без отопления и горячего водоснабжения осталось более 90 многоквартирных домов, включая дома по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Сахалинская, 3-я Строительная, Борисенко и Монтажная во Владивостоке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ, а также проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и порядок расследования ее причин.