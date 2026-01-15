В Новосибирской области задержали сотрудников налоговой службы

Они подозреваются в получении и передаче крупных взяток

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Пресечена деятельность сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, связанная с получением и передачей крупных взяток. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Руководящий работник МИФНС получал взятки (по 100 тыс. руб. ежемесячно) через сотрудницу инспекции - посредницу, действовавшую в интересах коммерческих организаций. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в невнесении в ЕГРЮЛ сведений о компаниях, фальсификации материалов мероприятий налогового контроля.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении бывшего руководящего работника МИФНС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере), в отношении его подчиненной - по п. "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили ТАСС в УФСБ по Новосибирской области.

Фигуранты задержаны, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.