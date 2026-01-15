Под Новосибирском задержали подростков за поджог релейного шкафа

Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Трое подростков, которые пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, задержаны в Барабинске Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Барабинске задержаны трое подростков за поджог релейного шкафа по заданию из мессенджера Telegram. Возбуждено уголовное дело", - сообщил собеседник ТАСС, отметив, что несовершеннолетним грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее правоохранители в Куйбышеве задержали еще две группы подростков, которые также за вознаграждение подожгли вышки сотовой связи и оборудование на железной дороге.