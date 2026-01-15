На федеральной трассе в Приангарье ограничили движение

Запрет распространяется на большегрузы и автобусы

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов ограничено на участке федеральной автодороги "Байкал" в Иркутской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"На федеральной дороге Р-258 "Байкал" с 45 по 100 км в сторону г. Слюдянка (в одном направлении) введено ограничение движения для большегрузов и автобусов", - говорится в сообщении.

На участке трассы работают дорожные службы и четыре экипажа ДПС. "Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, в том числе в связи с понижением температурного режима", - пояснили в Госавтоинспекции.

По данным Иркутского УГМС, в регионе 15 января снегопад, на дорогах возможен снежный накат. Ветер до 10 м/с. Температура воздуха может понизится до минус 41 градуса.