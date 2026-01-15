Жителя Владимирской области осудили за половые преступления против 12 девочек

Его приговорили к 20 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 15 января. /ТАСС/. Житель города Камешково Владимирской области приговорен к 20 годам колонии за половые преступления против 12 малолетних девочек. Он заманивал детей к себе домой, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков.

"В 2025 году вынесен обвинительный приговор жителю города Камешково. Он регулярно гулял во дворе со своей собакой породы шпиц, которая привлекала местную детвору, благодаря чему мужчина не вызывал каких-либо опасений. Дети стали регулярно общаться с ним и в холодное время года по его приглашению ходили к нему домой попить чай и согреться. Там он совершал действия сексуального характера, а также снимал происходящее на свой мобильный телефон", - рассказал Кулаков.

По его словам, от действий жителя Камешково пострадали 12 малолетних девочек. "Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщил собеседник агентства.

Всего в 2025 году следователями СУ СК России по Владимирской области было расследовано 175 преступлений в отношении несовершеннолетних. "Положительным является то, что убийства, похищения, иные особо опасные преступления в отношении детей в нашем регионе носят единичный характер. Вместе с тем остается значительным число преступлений против их половой неприкосновенности. Это почти половина от всех преступлений данной категории", - отметил Кулаков.

Он добавил, что сотрудники ведомства регулярно проводят профилактические мероприятия с детскими и родительскими коллективами, рассказывают об интернет-безопасности, угрозах, которые несут в себе соцсети и мессенджеры. Кроме того, следователи обеспокоены проблемой гибели и травмирования подростков, без прав ездящих по дорогам общего пользования на питбайках и мототранспортных средствах. "В 2025 году впервые в практике следователем следственного управления по Владимирской области было возбуждено с дальнейшим направлением в суд уголовное дело в отношении мужчины, купившего мотоцикл своему 14-летнему сыну, при управлении которым мальчик попал в аварию и погиб. Действия мужчины квалифицированы по статье 151.2 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих угрозу для его жизни и здоровья, ему уже вынесен обвинительный приговор", - рассказал Кулаков.