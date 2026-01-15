ТАСС: экспертизу найденных на месте пропажи Баумгертнера останков проведут 15 января

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Источник в правоохранительных органах Республики Кипр подтвердил ТАСС, что экспертиза для опознания останков неизвестного мужчины, найденных на юге Кипра неподалеку от той зоны, где ведутся поиски бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, ожидается 15 января.

"Ожидается, что патологоанатомическую экспертизу с целью установить, принадлежат ли останки пропавшему российскому гражданину или нет, должен будет сегодня провести коронер в морге администрации британских баз", - сообщил источник.

Он также добавил, что "тело было найдено местным жителем в районе пляжа Авдиму неподалеку от одноименной деревни и к востоку от той зоны в районе гористого мыса Аспро, где велась поисковая операция". Поскольку место обнаружения человеческих останков относится к территории, которая находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия рядом с границей с кипрской провинцией Лимасол, туда прибыли руководитель службы экспертизы этой заморской территории Соединенного Королевства и шеф полиции Лимасола, а само место происшествия было оцеплено.

Как информирует кипрская пресса, основным местом проведения поисково-спасательных работ стал расположенный рядом с деревней Писсури мыс Аспро, отличающийся пересеченным рельефом. Именно из этого района, согласно сообщениям полиции, поступил последний сигнал с мобильного телефона Баумгертнера. В СМИ выдвигались предположения, что российский предприниматель, по всей видимости, прибыл в указанный район на такси из своего дома в Лимасоле.

Полиция острова сообщила в среду, что из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной".

В посольстве России на Кипре корреспонденту ТАСС сообщили, что дипмиссия находится на связи с властями острова по вопросу проведения операции по поиску российского гражданина. "Российское Посольство поддерживает рабочий контакт с представителями правоохранительных органов Республики Кипр, которые проинформировали, что проводится опознание найденного тела", - информировали в российском дипломатическом представительстве на Кипре.