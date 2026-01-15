Из школы в ХМАО из-за тления электропроводки эвакуировали более 200 человек

Задымление произошло в школе №6 Нефтеюганска

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Задымление произошло в школе №6 города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Из здания эвакуированы более 200 учеников и учителей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"Задымление произошло в Шестой школе Нефтеюганска. Из здания эвакуированы ученики 9-11 классов и учителя. Учащихся других классов в школе не было из-за мороза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадавших нет. Всего было эвакуировано 180 учащихся 9-11 классов и 30 сотрудников школы, из-за мороза дети были отпущены домой. Как уточнили в ГУ МЧС по Югре, по предварительным данным, произошло короткое замыкание с тлением электропроводки, оно ликвидировано.

В Нефтеюганске фиксируется мороз до 30 градусов. По данным властей, на дистанционное обучение ушли ученики 1-8 классов.