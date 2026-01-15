В частном доме в Уссурийске произошел взрыв газа
06:26
обновлено 06:38
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Три человека спасены в Приморском крае из частного дома в Уссурийске, где произошел взрыв газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске. Прибывшие огнеборцы деблокировали из-под завалов разрушенного дома трех человек и передали их медикам скорой помощи", - сказали в ведомстве.
После взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м, проводится его тушение. К ликвидации последствий ЧП привлечены 20 человек и 5 единиц техники.