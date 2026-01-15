Крымчанина осудили за оправдание подрыва Крымского моста

Его приговорили к четырем годам колонии

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Житель Джанкойского района Республики Крым приговорен к четырем годам колонии общего режима за оправдание в интернете подрыва Крымского моста, сообщили журналистам в УФСБ России по региону и городу Севастополю.

В управлении сообщили, что мужчина 1992 года рождения опубликовал в мессенджере "Телеграм" материалы, в которых оправдывал теракт. Ранее он уже был судим по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и отбывал наказание в течение 2 лет в колонии общего режима. В связи с новой публикацией в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет).

"2-й Западный окружной военный суд г. Москвы признал Шведа Е. В. виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в УФСБ.