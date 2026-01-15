ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Заседание по делу сбежавших из СИЗО на Урале продолжится 28 января

Подсудимые принесли извинения потерпевшему
Редакция сайта ТАСС
08:26

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Следующее заседание суда по делу о краже, возбужденному в отношении сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) состоится 28 января, передает корреспондент ТАСС.

"Отложить судебное заседание до 11:00 (09:00 мск) 28 января", - сказала судья.

В процессе заседания подсудимые принесли извинения потерпевшему.

Ранее мужчин осудили по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). По версии следствия, молодые люди сделали отмычку для двери камеры и сбежали из СИЗО №1, после они пришли на территорию одного из СНТ вблизи Екатеринбурга, где проникли в дом, перерезали провода сигнализации и украли имущество на сумму более 7 тыс. рублей: продукты и одежду. 

РоссияСвердловская область