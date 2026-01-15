Жителя Сахалинской области осудили на 14 лет по делу о госизмене

Мужчина пытался перейти госграницу в белгородском приграничье

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 25-летнего жителя Сахалинской области по делу о госизмене и попытке вступления в террористическую организацию "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ). Мужчина пытался перейти госграницу в белгородском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области

"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом в размере 150 тысяч рублей, ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что мужчина установил контакт с представителем ВСУ, сообщив о готовности прибыть на территорию Украины для участия с применением вооружения и военной техники в составе террористической организации в деятельности против Вооруженных сил РФ. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками правоохранительных органов при попытке перейти госграницу России в пункте пропуска в Краснояружском районе Белгородской области.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (покушение на участие в деятельности террористической организации) УК РФ.