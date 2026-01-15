В Грузии расследуют дело о якобы утечке данных о контракте с "Газпромом"

Служба госбезопасности республики завела дело по фактам саботажа и незаконного проникновения в компьютерную систему

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по фактам саботажа и незаконного проникновения в компьютерную систему в связи с якобы попаданием в открытый доступ данных о контракте правительства республики с российским "Газпромом". Об этом говорится в заявлении СГБ.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал "Формула" распространил информацию о том, что якобы на сайте администрации правительства Грузии появилась информация о контракте с российской энергетической компанией, который был оформлен несколько лет назад. Телеканал утверждал, что контракт был коммерческой тайной, соответственно за его разглашение у правительства Грузии могли возникнуть проблемы. Позже, как заявили на ТВ, информация о контракте пропала с сайта.

"Служба госбезопасности начала расследование по фактам саботажа и незаконного проникновения в компьютерную систему. Причиной начала расследования послужила информация, которая поступила от администрации правительства Грузии о том, что, скорее всего, сайт администрации подвергся кибератаке и разным манипуляциям, целью которых было путем распространения неправильной информации нанести вред государственным интересам Грузии", - говорится в заявлении.

В СГБ отдельно подчеркивают, что после того, как информация якобы появилась на сайте правительства, ее стали распространять разные СМИ, в том числе посредством социальных сетей. После этого спецслужба прибегла к превентивным мерам и потребовала от СМИ убрать контент.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Саботаж" и "Самовольное проникновение в компьютерную систему" УК Грузии.