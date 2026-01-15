В Калужской области изъяли более 260 кг наркотиков

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 15 января. /ТАСС/. Более 260 кг наркотиков и свыше 1 тыс. литров наркосодержащей жидкости было изъято сотрудниками регионального УФСБ в Людиновском районе Калужской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками управления из незаконного оборота изъято более 260 кг порошкообразного вещества, более 1000 литров наркосодержащей жидкости, а также оборудование для синтеза наркотических средств. Следственным подразделением управления в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере)", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, максимальное наказание за совершение данного преступления - до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.