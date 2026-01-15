В Миннеаполисе журналисты CNN попали под разгон протестующих слезоточивым газом

Кадры разгона протестующих в Миннеаполисе © ТАСС/ Random Update/ X

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Телеканал CNN сообщил, что его съемочная группа в Миннеаполисе попала под разгон стражами порядка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат акции протеста после убийства активистки, выступавшей за права нелегальных мигрантов.

В коротком фрагменте репортажа можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов начинают бросать в сторону протестующих светошумовые гранаты и распылять слезоточивый газ. Прямо перед ними в этот момент находились и журналисты CNN. Как отметила репортер телеканала Уитни Уайлд, в какой-то момент от распыленного на улице слезоточивого газа стало настолько плохо видно, что она потеряла своих коллег.

Инцидент со стрельбой произошел в Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. После этого в городе начались акции протеста.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп. Также в Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE.