Число погибших в ЛНР с 2014 года может достигать 6 тыс. человек

Массовые захоронения до сих пор не вскрыты, а ситуация на северной границе республики остается неясной, отметила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока

Редакция сайта ТАСС

© Администрация Кировского городского округа/ ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Число жертв на территории Луганской Народной Республики с 2014 года в результате агрессии со стороны ВСУ может достигать порядка 6 тыс. человек. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

"Мы не понимаем, сколько людей погибло на самом деле. Поэтому говорить о какой-то цифре конкретно сейчас я могу только примерно. Если на начало 2022 года, по нашим сведениям, этот проект был "Не забудем! Не простим!", погибло в районе 2 000 гражданских, то с момента СВО, наверное, плюс 2 500 точно. <...> Я так думаю, что цифра приближается к 6 тыс.", - сказала она.

По словам омбудсмена сейчас неизвестно точное количество погибших, поскольку работы по разбору завалов еще не завершены. Она также отметила, что массовые захоронения до сих пор не вскрыты, а ситуация на северной границе республики остается неясной.