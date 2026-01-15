Phileleftheros: тело, обнаруженное в зоне поиска Баумгертнера, исследуют в 13:00

Экспертизу проведут в морге, находящемся под управлением администрации британских военных баз Акротири и Декелия

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Медицинская экспертиза останков неизвестного мужчины, обнаруженных в среду на юге Кипра неподалеку от той зоны, где ведутся поиски бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, начнется в четверг в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Экспертиза будет проведена в морге, находящемся под управлением администрации британских военных баз Акротири и Декелия, являющихся заморской территорией Соединенного Королевства.

По информации издания, с учетом того резонанса, который получила история с пропажей российского предпринимателя, а также состояния найденных останков, полиция британских баз на Кипре решила привлечь независимого зарубежного эксперта для проведения этой процедуры.

Как сказано в сообщении, основными задачами проведения экспертизы является взятие образцов для анализа ДНК, чтобы сопоставить их с данными Баумгертнера. Кроме того, приглашенный патологоанатом должен определить, имеются или нет на обнаруженном теле признаки насильственной смерти.