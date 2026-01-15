В Волгоградской области женщину осудили за финансирование террористов

Ее приговорили к лишению свободы на 8,5 года в колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 года 28-летнюю жительницу Волгоградской области за финансирование международной террористической организации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Суд установил, что с января 2020-го по март 2021 года жительница Палласовского района Волгоградской области Х. М. Абдуллоева 15 раз перечисляла деньги члену международной террористической организации. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"Приговором Южного окружного военного суда она признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу. Преступную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ России.