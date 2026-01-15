В семи областях Украины введены экстренные отключения света

Отмечается, что утвержденные ранее плановые графики больше не действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены в еще семи регионах Украины. Об этом сообщили местные энергетические компании.

По данным региональных операторов, утвержденные ранее плановые графики больше не действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

Утром в Минэнерго Украины сообщали, что сетевые отключения также применяются в Киеве, столичном регионе и в Одесской области. Часть потребителей остались без света в Житомирской и Харьковской областях из-за новых повреждений инфраструктуры.

В других регионах страны действуют плановые почасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети, применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена.

Накануне вечером Владимир Зеленский анонсировал введение на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике.