И.о. завотделением роддома в Новокузнецке избрали запрет определенных действий
10:59
обновлено 11:34
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексею Эмиху, фигуранту дела о смерти девяти младенцев, сообщила судья Инна Ма в ходе судебного заседания.
"Избрать в отношении Эмиха Алексея Тимуровича меру пресечения в виде запрета определенных действий. Из-под стражи освободить", - сказала судья.
Как сообщила судья, ему запрещено покидать свое жилье в ночное время суток, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, сотрудниками больницы, где он работает, пользоваться интернетом.