Иски о возмещении затрат на поимку сбежавших из СИЗО передали в Кировград

Город является местом жительства подсудимых

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Нижнесергинский районный суд передал пять исковых заявлений по делу о возмещении расходов на поимку сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Кировград. Город является местом жительства подсудимых, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Нижнесергинский районный суд передал 5 исковых заявлений ФКУ "Следственный изолятор № 4 ГУФСИН по Свердловской области" и ФКУ "Колонии-поселении № 45 ГУФСИН по Свердловской области" к Александру Черепанову и Ивану Корюкову по подсудности в Кировградский городской суд. В ходе предварительных слушаний дел судом были удовлетворены ходатайства ответчика Корюкова о передаче дел в соответствии с ч. 10 ст. 29 ГПК РФ по месту жительства до заключения под стражу", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в Кировградском городском суде находятся еще 13 исков с теми же фигурантами.

Ранее мужчин осудили по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). По версии следствия, молодые люди сделали отмычку для двери камеры и сбежали из СИЗО №1, после они пришли на территорию одного из СНТ вблизи Екатеринбурга, где проникли в дом, перерезали провода сигнализации и украли имущество на сумму более 7 тыс. рублей: продукты и одежду.