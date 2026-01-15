Кулибабе вменили убийство депутата Госдумы Горячева в 1997 году

Уголовное дело об этом преступлении и убийстве участника преступной группировки Константина Яковлева направят в суд в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил бывшему президенту Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе обвинение в убийстве предпринимателя и депутата Государственной думы I созыва Марка Горячева. Уголовное дело об этом преступлении и убийстве участника преступной группировки Константина Яковлева (Кости Могилы), в котором Кулибабу обвинили ранее, будет направлено в суд в 2026 году, сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

"Как установило следствие, в начале 1997 года Горячев взял в долг под поручительство Яковлева огромные деньги. Чтобы их не возвращать и чтобы никто не мог взыскать сумму с Яковлева, бандитами было решено сделать из Горячева "потеряшку". В марте 1997 одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, но благодаря грамотным действиям следователей дело сдвинулось с мертвой точки и обвиняемый предстанет перед судом", - рассказал Иванов.

Он пояснил, что в убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и еще один участник ОПГ Дмитрий Скворцов (позднее - сотрудник МВД, помощник заместителя министра в 2016-2020 годах, в настоящее время в международном розыске). Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

Как сообщал ТАСС, в марте 2025 года Санкт-Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года, приговорив к 10 годам колонии общего режима. Процесс проходил с участием присяжных. Фигурант также обвинялся в бандитизме, однако в этой части суд прекратил его преследование из-за истечения срока давности.

По нынешнему уголовному делу Кулибаба находится под стражей с февраля 2025 года. Тогда ему официально было предъявлено обвинение в убийстве другого участника группировки, Александра Боброва, из-за личных неприязненных отношений. В качестве соучастников Кулибаба привлек Скворцова, который за $2 тыс. нанял киллера из числа участников ОПГ, а также знакомого Боброва, не являвшегося членом банды, с которым у того были доверительные отношения. 14 марта 1995 года последний, по данным следствия, привез убийцу на автомобиле к дому на проспекте Славы и обеспечил его проникновение в квартиру Боброва, используя доверие потерпевшего. В жилище киллер трижды выстрелил Боброву в голову, отчего тот умер на месте, а соучастники скрылись.

Как ранее сообщали в СК, исполнитель убийства умер в 2003 году, а в отношении пособника был вынесен обвинительный приговор.