В Чебоксарах три ученика обратились за медпомощью после приема пищи

Двоих госпитализировали в инфекционный стационар, они находятся в состоянии средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 15 января. /ТАСС/. Три ребенка обратились к врачам в одном из образовательных учреждений в Чебоксарах, в том числе двоих госпитализировали в инфекционный стационар. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения Чувашии.

"[Трое] учащихся одного из образовательных учреждений Чебоксар обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи", - говорится в сообщении.

По данным министерства, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, они получают медицинскую помощь в инфекционном стационаре. Один ребенок направлен на амбулаторное лечение. В настоящее время выясняются причины обращения учеников за медицинской помощью.