Обвиняемым в попытке покушений на руководство херсонской ВГА запросили до 19 лет

Подсудимые в марте 2022 года вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Гособвинение попросило суд назначить девяти жителям Херсонской области, обвиняемым в участии в террористическом сообществе под руководством сотрудников СБУ и подготовке покушений на руководство военно-гражданской администрации (ВГА), сроки от 15 до 19 лет лишения свободы в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Ляльке, Каеву - по 15 лет и штрафы в размере 250 000 руб.; Офицерову, Гейдту, Ковальскому - по 16 лет и штрафы в размере 250 000 руб.; Богданову и Тавожнянскому - по 18 лет и штрафы в размере 250 000 руб.; Кабакову и Резнику - по 19 лет и штраф 300 000 руб., с отбыванием всем в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, подсудимые в марте 2022 года вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ Украины. В зависимости от отведенной роли для подготовки и совершения взрывов они следили за местами посещения, маршрутами и автомобилями руководства ВГА Херсонской области - Булюком, Стремоусовым, Ковалевым и Семенчевым, а также военнослужащими РФ.

Для подготовки убийства первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка под капот Chevrolet Lacetti была закреплена мина МОН-50. Также подсудимые закрепили взрывчатку на кузове автомобиля замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова и еще одно СВУ - в районе причала, используемого Алексеем Ковалевым. Взорвать мины не удалось.

В августе 2022 года при проведении оперативных мероприятий сотрудники ФСБ России изъяли автомобиль со взрывчаткой, а также из тайника подсудимых - автоматы Калашникова, магазины и патроны к ним, гранаты и несколько самодельных взрывных устройств, которые они пытались использовать при покушении на сотрудников ВГА Херсонской области.