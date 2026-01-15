В Харькове разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры
14:51
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты", - написал он в своем Telegram-канале.
Подробностей градоначальник не привел. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Харькове.