В Харькове разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры

Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно, сообщил мэр города Игорь Терехов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты", - написал он в своем Telegram-канале.

Подробностей градоначальник не привел. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Харькове.