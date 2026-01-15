Число пострадавших при ЧП в Сыктывкаре увеличилось до 12
СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Число пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12. Об этом сообщает Минздрав Республики Коми.
"Количество пострадавших при инциденте в центре профподготовки МВД увеличилось до 12, - указано в сообщении. - В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжелом состоянии".
Оказание медицинской помощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. Она отметила, что к оказанию помощи привлечены ведущие медицинские специалисты республики.
За пациентами организовано круглосуточное наблюдение, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами.
Взрыв светошумовой гранаты произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, первоначально восемь пострадавших были госпитализированы. Из-за задымления были эвакуированы около 200 человек, возгорание ликвидировали на площади 340 кв. м. Возбуждено уголовное дело о халатности.