В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человек

Безопасности людей угрожало наводнение, сообщила администрация заповедника

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Более 600 человек экстренно эвакуировали 15 января с территории крупнейшего заповедника ЮАР - Национального парка Крюгера - из-за наводнения, которое создало угрозу для безопасности отдыхающих. Об этом сообщила администрация заповедника.

"В течение дня был вывезен, в том числе вертолетами, 631 человек, включая 67 детей", - приводит ее слова местная радиостанция EWN. Людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Пострадавших нет.

На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже вторую неделю идут проливные дожди. В результате многочисленные реки в этой части страны вышли из берегов, залив значительные территории и автомобильные дороги.

В некоторых местах из-за прекращения движения транспорта начала ощущаться нехватка продуктов питания. Президент ЮАР Сирил Рамапоса 15 января посетил наиболее пострадавшие районы и распорядился принять срочные меры для оказания помощи населению.

Национальный парк Крюгера был создан в 1926 году и занимает территорию в 19,5 тыс. кв. км. Он является старейшим заповедником на юге Африки. На территории заповедника, который на востоке граничит с Мозамбиком, обитают многочисленные животные, в том числе черные и белые носороги, слоны, львы, буффало, жирафы, крокодилы. Ежегодно он принимает около 2 млн туристов. Заповедник Крюгера входит в тройку самых посещаемых туристами достопримечательностей ЮАР.