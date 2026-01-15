Прилепин заявил, что не верит в запоздалые признания убийцы

Писатель напомнил, что экс-глава СБУ ранее "хвастал, что это он организовал теракт"



Захар Прилепин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Писатель и подполковник Захар Прилепин заявил ТАСС, что не верит в запоздалые признания преступника, который пытался его убить.

Ранее исполнитель покушения на Прилепина выдал следствию организатора преступления, дело против него выделено в отдельное производство. Также из текста решения Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову стало известно, что убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в СБУ Украины.

"Я ничего не знаю. Более того: и не слишком хочу знать, потому что в запоздалые признания убийцы не слишком верю. Да и что изменится от того, что мы возбудим очередное уголовное дело, касающееся человека, живущего в той стране, с которой мы собираемся заключить перемирие? Мы что, поедем его арестовывать - этого выявленного заказчика? Мне нечем порадовать Злого в день рождения - Саше сегодня было бы 30 лет. Кто бы ни был его заказчиком - он жив и на свободе", - отметил он.

Прилепин также напомнил, что экс-глава СБУ ранее "хвастал, что это он организовал теракт" против писателя.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин (позывной Злой), обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.