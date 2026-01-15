Ж/д сообщение между Мозамбик и Зимбабве остановили из-за наводнения

Сотням людей в Мозамбике пришлось покинуть свои дома, сообщило агентство AIM

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 16 января. /ТАСС/. Обширные наводнения, вызванные продолжительными ливнями, охватили юг и центр Мозамбика. Вода залила пути на железнодорожной линии, по которой поезда следуют из столичного порта Мозамбика Мапуту в Зимбабве, сообщила национальная компания портов и железных дорог Мозамбика.

Там уточнили, что для обеспечения безопасности пассажиров и сохранности грузов принято решение временно остановить железнодорожное сообщение между Мозамбик и Зимбабве.

Как сообщило агентство AIM, под водой оказались многие кварталы мозамбикской столицы Мапуту. Сотни семей были вынуждены покинуть свои затопленные дома. Многие улицы превратились в реки, расположенные в низинах районы оказались отрезаны от остальной части города. Власти принимают меры по отведению воды из пострадавших районов.