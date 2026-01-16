Пожарные на Камчатке добирались пешком к горящему дому из-за снежных заносов

В возгорании пострадали двое детей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Пожарные на Камчатке не смогли проехать на служебном автомобиле к горящему частному дому в Петропавловске-Камчатском, из-за снежных заносов им пришлось добираться пешком. В возгорании пострадали двое детей, сообщил во "Вконтакте" министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"С пожара эвакуировано двое детей. Состояние удовлетворительное. Чтобы добраться до места ЧП, пожарным пришлось тянуть рукавную линию, поскольку машина из-за снежных заносов после циклона подъехать к дому не может", - написал министр.

По данным краевого Минздрава, в возгорании также пострадал один взрослый.