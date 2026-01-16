В Приморье более 1,5 тыс. домов остались без воды

Причиной стала авария на сетях холодного водоснабжения

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. частных домов и 21 многоквартирный дом в селе Владимиро-Александровское в Приморском крае остались без воды из-за аварии. Прокуратура Партизанского района начала проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Партизанского района Приморского края организовала проверку по факту аварии на сети холодного водоснабжения, произошедшей на улице Рихарда Зорге в селе Владимиро-Александровское. По предварительным данным, с 16 января 2026 года из-за аварии прекращено предоставление коммунальной услуги водоснабжения 21 многоквартирному дому и 1 583 частным жилым домам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что осмотр места аварии показал значительный износ участка водопроводной трубы. Ход восстановления водоснабжения находится на контроле прокуратуры района.