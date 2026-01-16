В Екатеринбурге группа подростков избила 15-летнюю школьницу

Девушку доставили в больницу, ей понадобилась помощь врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Толпа подростков избила 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге, она получила травмы. Начата проверка, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку по нанесению группой несовершеннолетних телесных повреждений 15-летней школьнице. <...> Они обманом выманили ее из дома на улицу, завели за трансформаторную подстанцию, где начали наносить телесные повреждения. Прекратить драку помог мужчина, проезжавший мимо", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что девушку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация об этом происшествии.