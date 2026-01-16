В Казахстане число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 42

В реанимации находятся четыре человека

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате аварии с автобусом в Мангистауской области Казахстана выросло до 42. Об этом сообщило управление здравоохранения области.

Отмечается, что 4 человека находятся в реанимации, 13 направлены в травматологическое отделение.

Ранее в Минтрансе сообщили, что авария произошла примерно в 01:03 16 января на 383-м километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау. Водитель автобуса потерял управление, и машина перевернулась, в салоне находились 50 пассажиров. Четыре пассажира погибли на месте происшествия.

По информации Минтранса, дорожное покрытие на участке дороги, где произошло ДТП, не имеет каких-либо дефектов, а дорожные знаки установлены в полном объеме и в соответствии с требованиями.