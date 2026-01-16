Часть Симферополя осталась без света

Причиной стали технологические нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Часть Симферополя осталась без электроэнергии в связи с технологическими нарушениями, восстановить энергоснабжение намерены в течение двух часов. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Симферополя. В течение двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия ТАСС уточнили, что всего без света остаются более 13 тыс. человек.

В Симферополе идет снег, температура воздуха минус 7 градусов.