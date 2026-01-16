В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом

Полиция и администрация школы проводят проверку

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Ученица одной из воронежских школ принесла на уроки нож, другие школьники рассказали об этом классному руководителю. По факту инцидента администрация школы и полиция проводят проверку, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Как сообщили в управлении образования, учащаяся одной из воронежских школ пришла на занятия с ножом. Об этом классному руководителю сообщили сами школьники. Педагог уведомила администрацию школы и органы полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 15 января в школе №19.