Кипрская полиция продолжает поиски Баумгертнера

Тело умершего человека пока не идентифицировано

Владислав Баумгертнер © REUTERS/ Denis Sinyakov

НИКОСИЯ, 16 января. /ТАСС/. Полиция Республики Кипр не прекращала поисков бывшего главы ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера после обнаружения человеческих останков на юге острова. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе кипрской полиции.

"Тело умершего человека пока не идентифицировано, и до тех пор, пока не будет доказано, что останки принадлежат пропавшему, мы будем продолжать поисковую операцию. Я хочу, чтобы вы знали, что кипрская полиция не прекращала поисков и продолжает их вести и сейчас", - заявил сотрудник пресс-службы. Он напомнил, что полицейские разместили на своих информационных ресурсах заявление об исчезновении Баумгертнера с просьбой к общественности сообщать любую известную им информацию об этом человеке и о его возможном местонахождении.

Сотрудник пресс-службы добавил, что полиция островного государства не занимается медицинской экспертизой найденных останков, поскольку они находятся на территории, которая подконтрольна администрации британских баз. "У них своя полиция, однако мы координируем с ней свои действия", - подчеркнул представитель кипрской полиции.