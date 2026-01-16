Вовлекавшая кадета в террористическую организацию москвичка не признала вину

Подсудимая не отрицала встреч с одним из несовершеннолетних кадетов, который признан по делу потерпевшим

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Москвичка Александра Житенко (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в начале судебного разбирательства отвергла все обвинения, в том числе в вовлечении учащегося одного из столичных кадетских корпусов в деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который начался во 2-м Западном окружном военном суде.

Житенко обвиняется в совершении трех тяжких преступлений террористической направленности. "После оглашения прокурором обвинительного заключения Житенко заявила, что в полном объеме не признает вину. При этом подсудимая не отрицала встреч с одним из несовершеннолетних кадетов, который признан по делу потерпевшим", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следователи установили, что женщина "активно, в игровой форме, соблюдая конспирацию" пыталась вовлечь кадетов московского учебного заведения к совершению противоправных действий. В шариковой ручке, например, которую москвичка подарила потерпевшему, он нашел спрятанную в нее записку с адресом телеграм-канала запрещенной в России и признанной террористической организации и правилами вступления в нее.

В конце июля 2024 года в отношении Житенко было возбуждено уголовное дело по факту ее участия в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Позже в отношении нее и иных лиц было возбуждено новое уголовное дело - по фактам попыток вовлечения несовершеннолетних воспитанников кадетского корпуса в деятельность террористической организации (ст. 150 УК РФ), финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ), а также организации прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

По версии следствия, фигурантка дела поощряла учащегося одного из московских кадетских корпусов денежными вознаграждениями за выполнение некоторых заданий. Следствие установило, что Житенко неоднократно встречалась с потерпевшим после занятий в одном из кафе возле станции метро "Кузьминки". При этом москвичка собирала помощь в виде медикаментов для боевиков террористической организации, куда ранее вступила.

По версии следствия, 53-летняя москвичка вступила в террористическую организацию в 2023 году. Под видом сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих или по религиозным мотивам она искала различные способы попасть на территорию одной из воинских частей в подмосковном Красногорске. Для этого женщина попросила учащегося одного из московских кадетских корпусов, где она работала посудомойщицей, связаться с командованием подмосковной части под видом оказания волонтерской деятельности. Помимо этого, Житенко планировала использовать кадета в роли продюсера из ВГИКа, якобы принимающего участие в съемках кинопроекта про СВО, а сама она хотела проникнуть в часть под видом его тети, надев парик.