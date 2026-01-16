Во Владивостоке загорелся склад мебели

Пламя может перейти на соседние строения

© Официальный канал ГУ МЧС России по Приморскому краю в Max/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Склад мебели горит на улице Пограничной во Владивостоке, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 280 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморском краю.

"На Пограничной произошло возгорание здания склада мебели. Уже через 4 минуты после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела крыша склада на 280 кв. м, шел густой черный дым", - говорится в сообщении.

Пожар тушат по повышенному второму рангу. Всего в тушении задействовано девять единиц техники и 39 человек личного состава.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Приморском краю ТАСС сообщили, что пламя с горящего здания склада может перейти на соседние строения. У склада обрушилась кровля. "Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

По словам корреспондента ТАСС, пламя могло перейти на здание Росгвардии и на еще одно соседнее трех- или четырехэтажное здание. "Пожар удалось отбить. Сейчас с крыш этих зданий тушат очаг в складском помещении", - сказал он. Позже корреспондент уточнил, что открытое пламя становится меньше, однако огонь продолжает распространяться по территории склада.

Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств пожара в здании склада в центре города Владивостока. "Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту произошедшего. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте", - сообщили в пресс-службе ведомства.