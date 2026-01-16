На Филиппинах число жертв оползня на свалке выросло до 27

Поисково-спасательную операцию продолжают, несмотря на дожди

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин возросло до 27. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на дожди, осложняющие работу экстренных служб.

Оползень на мусорном полигоне Себу произошел 8 января. В первые часы после инцидента под завалами были найдены живыми 12 человек, которых впоследствии госпитализировали. Городской совет Себу объявил день траура в память о жертвах.