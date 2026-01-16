В Астраханской области за сутки произошло более 100 ДТП

Количество аварий превысило среднесуточные показатели в два раза

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Более 100 дорожно-транспортных происшествий произошло в Астраханской области за сутки в четверг из-за снегопада. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону, количество аварий превысило среднесуточные показатели в два раза.

«Всего на территории города Астрахани зарегистрировано 88 ДТП и 21 происшествие по районам [Астраханской области]. <…> В среднем за сутки на территории региона происходит не более 50 ДТП», — сказал собеседник агентства.

Коммунальные службы в ночь на 16 января вывезли порядка 450 куб. м снега с дорог и общественных пространств Астрахани, сообщили в Telegram-канале администрации города со ссылкой на мэра Игоря Редькина. Работы по уборке дорог продолжаются и в дневное время.

Снегопады начались в Астраханской области вечером 14 января. В этот день уже наблюдался рост аварийности на дорогах из-за непогоды, было зафиксировано 62 ДТП в городе при обычном показателе 50 по всему региону, 15 января за 12 часов в Астраханской области произошло более 60 аварий. По данным Гисметео, 16 января в регионе облачно, в отдельных районах возможен мокрый снег.