В Израиле при попытке транспортировки разбился военный вертолет

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ Scopal

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Вертолет ВВС Израиля разбился при попытке транспортировки из-за разрыва троса в воздухе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Крушение потерпел многоцелевой вертолет "Яншуф" (ивр. - "Сова", израильская модификация американского UH-60 Black Hawk).

Он совершил вынужденную посадку на открытой местности 13 января из-за погодных условий. В пятницу утром ВВС предприняли попытку эвакуации неисправной машины, прицепив ее к другому вертолету, но при попытке вывоза трос оборвался, "Яншуф" рухнул на землю и разбился.

Как заявили в армии, в результате инцидента никто не пострадал. Командование ВВС Израиля распорядилось создать специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.