В Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Россошанского и Бутурлиновского районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Россошанском и Бутурлиновском районах", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.