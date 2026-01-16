Самую тяжелую ситуацию с электроэнергией на Украине наблюдают в Киеве

Министр энергетики Денис Шмыгаль также заявил, что в части регионов подготовку к возможному блэкауту зимой провалили

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией на Украине наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, однако хуже всего дело обстоит в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая на правительственном часе в Верховной раде. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.

"Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве, [Киевской] области. Тяжело также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, во всех остальных общинах", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что в части регионов подготовка к возможному блэкауту зимой была провалена, но не уточнил, в каких именно. Он добавил, что в отношении тех, кто не обеспечил соответствующую подготовку, будут приняты кадровые решения. Ранее с обвинениями в адрес мэра Киева Виталия Кличко из-за блэкаута в столице выступил Владимир Зеленский.